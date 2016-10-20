ABD: IŞİD liderleri Musul'dan kaçıyor

ABD'li yetkililer, Irak'ta üçüncü gününü geride bırakan Musul operasyonu nedeniyle IŞİD liderlerinin kentten ayrıldığına dair işaretler bulunduğu açıkladı.

Uluslararası koalisyon güçlerinin komutanlarından ABD'li Tümgeneral Gary Volesky, 'Irak güvenlik güçlerinin operasyonda ivmeyi yakaladığına dair şüphe olmadığını' söyledi.

Irak ordusu güçleri güneyden Musul'a doğru ilerlerken Kürt güçler ise doğu tarafından kente doğru hareket ediyor.

Kentte yaklaşık 5000 IŞİD militanının bulunduğu tahmin ediliyor.

Volesky, "Musul'dan dışarı doğru hareketlilik gördük. Liderlerin kenti terk ettiklerine dair emareler var" dedi.

Bununla birlikte Volesky kimin kentte ayrıldığı ya da ayrılanların nereye gittiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor.

Bazı haberlere göre Bağdadi Musul'da bulunuyor. IŞİD liderinin Musul'dan kaçtığı da iddialar arasında.

Volesky, birçok yabancı savaşçının kentte kalması beklediklerini çünkü bu kişilerin yerel savaşçılar gibi başka yerlere kolayca sızamayacağını söyledi.

Bu arada uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), son 10 günde yaklaşık 5000 kişinin kentten ayrılarak Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

Bunun, kentten kaçan ilk büyük sivil grup olduğu bildiriliyor.

Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Musul'dan ayrılan sivillerin Suriye'deki El-Hol mülteci kampına yerleştirildiğini belirtti.

Kamptaki koşulların kötü olduğu ve kapasitesinin üzerinde insanı ağırladığı belirtiliyor.

BBC muhabiri Richard Galpin, sivillerin bir süre burada tutulduktan sonra Irak içinde güvenli bir bölgeye yerleştirileceğini söyledi.

Galpin, "Sivillerin büyük gruplar halinde kenti terk etmesi, IŞİD'in kentten ayrılan kişlieri durduramadığı anlamına gelebilir" dedi.

Musul'da yaklaşık 1.5 milyon sivilin bulunduğu düşünülüyor.

Musul operasyonu nedeniyle kenti terk eden siviller için Birleşmiş Milletler, Musul yakınlarında bir kamp inşa ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande operasyonun ilk aşamasında 200 bin kadar kişinin barınağa ihtiyaç duyacağı varsayımıyla hareket ettiklerini söyledi.

IŞİD'in Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un geri alınmasına yönelik operasyona Pazartesi günü başlanmıştı.