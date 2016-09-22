T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: IŞİD Kuzey Irak'taki ABD askerlerimize kimyasal madde içeren füze fırlatmış olabilir!

Teyit edilmesi durumunda bu, Irak'ta koalisyon güçlerine yönelik bu türdeki ilk saldırı olacak

22 Eylül 2016 04:50

ABD'li askeri yetkililer, IŞİD'in Kuzey Irak'ta ABD askerlerine kimyasal madde içeren bir füze fırlatmış olabileceğini açıkladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Musul yakınlarındaki Kayara hava üssünde bulunan ABD askerlerinin yakınına düşen bir rokette hardal gazı bulunma ihtimalinin olduğu, bununla ilgili araştırmanın sürdüğü aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Üste birkaç yüz ABD askeri bulunuyor.

Teyit edilmesi durumunda bu, Irak'ta koalisyon güçlerine yönelik bu türdeki ilk saldırı olacak.

ETİKETLER

ABDIrakIŞİDMusul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24