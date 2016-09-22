ABD: IŞİD Kuzey Irak'taki ABD askerlerimize kimyasal madde içeren füze fırlatmış olabilir!

ABD'li askeri yetkililer, IŞİD'in Kuzey Irak'ta ABD askerlerine kimyasal madde içeren bir füze fırlatmış olabileceğini açıkladı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Musul yakınlarındaki Kayara hava üssünde bulunan ABD askerlerinin yakınına düşen bir rokette hardal gazı bulunma ihtimalinin olduğu, bununla ilgili araştırmanın sürdüğü aktarıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Üste birkaç yüz ABD askeri bulunuyor.

Teyit edilmesi durumunda bu, Irak'ta koalisyon güçlerine yönelik bu türdeki ilk saldırı olacak.