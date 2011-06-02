-ABD IRKÇILIKLA MÜCADELE KONFERANSINA KATILMAYACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.06.2011 - ABD'nin, BM'de Eylül ayında düzenlenecek Dünya Irkçılıkla Mücadele Konferansına katılmayacağı bildirildi. ABD yönetiminin Eylül ayında BM Genel Merkezinde 2011 yılında Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen ve ''Durban Süreci'' olarak bilinen Dünya Irkçılıkla Mücadele Konferansının 10'uncu yıldönümü nedeniyle yapılacak olan konferansa, sürecin ''Yahudi düşmanlığı'' içermesi nedeniyle katılmama kararı aldığı belirtiliyor. ABD yönetiminin ABD Kongresi'nin bazı üyelerine gönderdiği ve AP tarafından ele geçirilen bir mektuba göre 2001'de yapılan ilk konferans ve ardından 2009 yılında düzenlenen hazırlık konferansında ''hep İsrail'e yüklenildiği'' gerekçesiyle ABD, Eylül'deki konferansa katılmayacak.