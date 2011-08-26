ABD, Irene alarmına geçti

T24 - ABD’nin doğu kıyıları son yedi yılın en büyük kasırgası Irene’e karşı koyabilmek için günlerdir hummalı bir hazırlık yapıyor.



Dün TSİ 14.00 sularında Bahama Adaları yakınında saatte 185 km hızla esen rüzgarlara neden olan kasırganın, bugün Bahama’nın başkenti Nassau’yu etkilemesi bekleniyor.



Irene’nin bir sonraki durağı ise ABD’nin Kuzey Carolina kıyıları. Kategori 4 şiddetindeki kasırganın ABD’ye ulaştığında saatte 210 km hızla esen rüzgarlara neden olacağı tahmin ediyor. Şu ana kadar Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde büyük mali zarara yol açan kasırgadan korunmak isteyen Bahama ve ABD halkı, vakit kaybetmeden tüm önlemleri almaya çalışıyor.



Köprülerin sağlamlığı kontrol ediliyor, gemiler kasırganın etkili olacağı bölgeden uzaklaşıyor, tahliye planları gözden geçiriliyor, sel baskınına karşı kum torbalarından duvarlar örülüyor, binaların kapı ve pencereleri tahta bloklarla kapatılıyor.



ABD’li yetkililer, Irene’nin izleyeceği güzergahın kesin olarak bilinmediğini, bu yüzden her türlü olasılığa karşı hazır olunması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, Bahamaların üzerinden geçecek kasırganın Cumartesi günü Kuzey Carolina kıyılarına erişmesini bekliyor.

Kıyı bölgelerini süpürebilir



Dahası, Kuzey Carolina’nın ardından Irene yoluna devam ederek Virginia eyaletinden New York Şehrine kadar uzanan bir bölgeyi etkileyebilir. Ancak bununla yetinmeyecek olan Irene, son olarak Connecticut ve Maine eyaletlerini de etkisi altına alma ihtimali bulunuyor.



Virginia’da, ABD Donanması’na ait İkinci Filo’ya Norfolk Donanma Üssü’nü terk etmesi emri verildi. Emir toplamda 64 gemiyi içeriyor. Avrupa'da ise Bahama Adaları'na yapılan uçak seferleri felç olmuş durumda.



Ulusal Kasırga Merkezi, Irene’nin etkilerinin 36 saat içinde belirgin olmaya başlayacağı uyarısı yaparak kasırganın tropikal fırtınaya da neden olabileceğini belirtti.



Kıyı bölgesinde yaşayan ABD’liler, devrilecek ağaçlar ve sel baskınlarına karşı evlerini güvenceye aldıktan sonra yüksek bölgelere tahliye edilmeye başlandı.