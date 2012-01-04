ABD İran'ın restini gördü!

T24 - ABD'den, İran'ın 'geri dönmesinler' dediği savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde seyretmeye devam edeceği açıklaması geldi.



USS John C. Stennis adlı uçak gemisi ile başka bir gemi, bir hafta önce Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ni terk etmiş ve Umman Denizi'ne gitmişti.



Basra Körfezi'nde tatbikat yapan İran ordusunun başındaki isim Ateullah Salihi, bugün yaptığı açıklamada, ''ABD'ye Basra Körfezi'ni terk ederek Umman Denizi'ne giden ABD uçak gemisinin bir daha Basra Körfezi'ne dönmemesi uyarısında ve tavsiyesinde bulunuyoruz'' demişti.



ABD'den yanıt gecikmedi ve gemilerinin Basra Körfezi'nde seyretmeye devam edeceği belirtildi.



Yazılı açıklamayla, ABD donanmasının uluslararası hukuka uygun olarak Basra Körfezi'nde kalmaya devam edeceği duyuran Savunma Bakanlığı Pentagon'un basın sekreteri George Little, daha sonra gazetecilere konuştu.



Little, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve emniyetli geçişini arzuladıklarını belirterek, ''ABD yönetimindeki hiç kimse, Hürmüz Boğazı üzerinde bir sürtüşme peşinde değil. Tansiyonu düşürmek önemli'' dedi.

"Yaptırımların etkisi"



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland da, günlük basın brifinginde, ''Tahran'dan gelen bu tehditleri, uluslararası yaptırımların etkisini göstermeye başladığının giderek artan bir kanıtı olarak görüyoruz'' dedi.



Nuland, ''Giderek kendilerini daha fazla izole olmuş hissediyorlar ve kendi kamuoylarının dikkatini, yaptırımların sonucu ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar da dahil olmak üzere, İran içindeki sıkıntılardan başka yöne çekmeye çalışıyorlar'' diye konuştu.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iki günlük çalışma ziyareti için bugün İran'a gidecek.



Dışişleri Bakanlığı, Davutoğlu'nun 4-5 Ocak tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'a çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Davutoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin yılda en az iki kere bir araya gelerek istişarelerde bulunma kararları çerçevesinde, Davutoğlu'nun, 10-11 Temmuz 2011 tarihlerinde Tahran'a, Salihi'nin ise 21 Ekim 2011'de Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, Davutoğlu'nun ziyaretinin söz konusu mutat istişarelerin devamı olarak gerçekleşeceği kaydedildi.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Davutoğlu'nun ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı Salihi ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması, bu kapsamda Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile İran'ın nükleer programı gibi güncel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.