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Dünya

ABD, İRAN'IN DAVETİNİ CİDDİYE ALMADI WASHINGTON (A.A)

05 Ocak 2011 01:22

-ABD, İRAN'IN DAVETİNİ CİDDİYE ALMADI WASHINGTON (A.A) - 04.01.2011 - İran'ın bazı ülkeleri, ülkesindeki nükleer tesisleri gezmeleri için mektup göndererek davet etmesi, ABD'ye ise böyle bir davetin gönderilmemesi, Washington yönetimince ciddiye alınmadı.   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P.J. Crowley, bu davetin, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam işbirliği yaparak, nükleer programının tamamen barışçıl amaçlarla sınırlı olduğunu, nükleer bombayı hedeflemediğini kanıtlaması gerekliliğinin" yerine geçemeyeceğini ifade etti.  Crowley, İran'ın ABD'yi davet etmemesini nasıl karşıladıklarının sorulmasına, şakayla, "mahvolduk" diye yanıtladı, bunun "mucizevi, gizemli bir tur olacağını" söyledi.     Sözcünün, davet edilen ülkelerin, bu tura katılmaları için "bir neden bulunmadığını" söylerken, bu ülkelere hitaben, "tura katılmamaları" yönünde bir istekte bulunmadı.

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