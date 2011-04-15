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Dünya

ABD, İRAN'I SUÇLADI WASHINGTON/ŞAM (A.A)

15 Nisan 2011 02:47

-ABD, İRAN'I SUÇLADI WASHINGTON/ŞAM (A.A) - 14.04.2011 - ABD, İran'ı, Suriye'deki gösterilerin bastırılmasında Suriye yönetimine yardımcı olmakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, Wall Street Journal'da bu yönde çıkan haberlerin inandırıcı olduğunu belirterek, "gösterilerin bastırılmasında, İran'ın Suriye'ye yardım ettiğine ilişkin inandırıcı bilgiler bulunduğunu düşündüklerini, bunun gerçekten kaygı verici olduğunu" belirtti. Toner, "Eğer Suriye yardım istemek için İran'a başvurursa, ciddi olarak reformdan bahsedemez" dedi. Wall Street Journal gazetesinin, Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği haberde, İran'ın ayaklanmaya karşı techizat teslim etmeye başladığı ve başka teslimatların da yapılmasının beklendiği belirtilmişti. Bu arada, Suriye Dışişleri Bakanlığından, adını açıklamak istemeyen bir yetkili, ABD'nin bu açıklamasını yalanladı. Yetkili, sözcü Mark Toner'in bu açıklamasının asılsız olduğunu belirterek, "ABD Dışişleri Bakanlığının elinde kanıt varsa bunları göstersin" dedi.

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