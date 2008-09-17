'ABD, İran'ı Gürcistan üzerinden vurabilir'

Tiflis'e NATO çıkarması

Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin, ABD'nin Gürcistan'daki üsleri İran'ı vurmak için kullanabileceğini söyledi.Ragozin, Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gürcistan'da Rusyaile çatışmalar sırasında zarar gören üsler bu yüzden hızla yeniden inşaediliyor" dedi.ABD'nin İran'ı vurmak için Gürcistan'daki bu askeri üsleri kullanma olasılığını dile getiren Ragozin, ABD'nin bu plan doğrultusunda İran'a operasyon düzenlemesi halinde, bunun Gürcistan için talihsizlik olacağını belirtti. Rusya'nın NATO özel temsilcisi Ragozin, "Çünkü İran, kendisini savunma konusunda son derece kararlı" diye konuştu.