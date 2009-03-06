ABD, İran'ı da davet edecek

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Afganistan için düzenlenecek toplantıya İran'ı da davet etmeyi düşündüklerini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan için bu ay sonunda düzenlemeyi planladıkları geniş katılımlı uluslararası toplantıya İran'ı da komşu ülke statüsüyle davet etmeyi düşündüklerini söyledi.



Clinton, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Afganistan'la ilgili toplantıya NATO ve Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) üyelerini, bağışçıları, bölgedeki stratejik ve transit ülkeleri davetedeceklerini belirtti.



Toplantının amacının tüm katılımcı ve ilgili ülkeleri aynı masa etrafında toplamak olduğunu anlatan Clinton, İran'ın "komşu ülke olarak davet edebileceklerini" ifade etti.



ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Afganistan'la ilgili üzerinde çalıştıkları yeni stratejinin temel unsurlarının bugünkü toplantıda ortaya çıktığını belirterek, bu unsurları "Afganistan'a bölgesel yaklaşım, sivil ve askeri taahhütlerin eş güdümü, Afgan halkıyla yakınlaşma, yönetimi güçlendirme, Pakistan halkı ve hükümetiyle yakın işbirliği" şeklinde sıraladı.



Clinton'dan önce adı açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, ABD'nin 31 Mart'ta yapılması planlanan uluslararası Afganistan konferansına İran'ı da davet edeceğini söylemişti.



