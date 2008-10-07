ABD, İran’dan mektup geldiğini doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili'nin İran'ın nükleer müzakerelerle ilgili bakış açısını içeren yeni bir mektup gönderdiğini doğruladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "5 artı 1 ülkelerinin" İranlı müzakereci Celili'den bir mektup aldığı belirtilirken, bundan sonraki aşamaların istişare edileceği kaydedildi.



Yazılı açıklamada, 5 artı 1 ülkeleriyle müzakere etmeden Celili'nin mektubunun içeriğinin kamuoyuna açıklanamayacağı da ifade edildi.



Celili, ülkesinin nükleer enerji faaliyetleri ve bu konuda Batı ile yapılan müzakerelerdeki görüşünü yansıtan mektubu, AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana'ya yollamıştı.



İki sayfalık mektupta, Batının müzakerelerde diyalog yerine baskı yoluna başvurmasının bir netice vermeyeceği görüşüne yer verildiği belirtilmiş, İran'ın 5 artı 1 ülkelerinin öneri paketine verdiği cevapta da, "bütün kitle imha silahları üretiminin durdurulması ve eldekilerin de imha edilmesi önerisinde bulunulduğu, ancak bunun büyük güçlerce olumlu karşılanmadığı" ifade edilmişti.



Sorunun çözümünde mantık, diyalog ve müzakerenin esas alınmasının vurgulandığı mektubun birer nüshasının, İran ile müzakerelerde bulunan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya'ya da (5 artı 1 ülkeleri) iletileceği kaydedilmişti.



Taraflar en son 19 Temmuzda İsviçre'nin Cenevre kentinde nükleer müzakerelerde bulunmuştu.



ABD'yi üst düzey diplomat William Burns'un temsil ettiği müzakerelerde kayda değer ilerleme sağlanamasa da, taraflar görüşmelerin devamı yönünde niyet beyan etmişlerdi.

