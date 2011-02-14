-ABD İRAN'DAKİ GÖSTERİLERİ DESTEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 14.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ın başkenti Tahran'da gösteri düzenleyen muhaliflere açık destek verdi. Clinton yaptığı açıklamada, İranlıların da, Mısır'da talep edilenlerle aynı özgürlükleri hakettiklerini belirterek, Başkan Barack Obama yönetiminin, Tahran'da "caddelerde gösteri düzenleyenlerin isteklerini oldukça açıkça ve doğrudan desteklediğini" belirtti. Hillary Clinton, İran yönetiminin Mısır'daki protestocuları desteklerken kendi ülkesinde baskı yaptığını ileri sürdü.