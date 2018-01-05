ABD İran'daki gelişmeleri Güvenlik Konseyi'ne götürüyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'daki gelişmeleri görüşmek üzere gece saatlerinde olağanüstü toplanacak. Güvenlik Konseyi dönem başkanı Kazakistan tarafından yapılan açıklamada Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin talebi üzerine toplanacağı belirtildi. Amerikan yönetimi Güvenlik Konseyi'nden İran'daki rejim karşıtı eylemlere destek göstermesini istedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley "konunun İran halkının temel insan hakları kadar uluslararası barış ve güvenliği de ilgilendirdiğini" belirterek, "Başkan'ın mesajının şiddet ve yıkıcı eylem çağrısı içermediğini ve yolsuz İran yönetimine karşı ayaklanan İran halkına duyduğu saygıyı dile getirdiğini" söyledi. Haley, "özgürlüğü seven herkesin özgürlük için feryat edenlerin yanında olması gerekir" dedi.

Rusya ise İran'daki durumun Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesini bir ülkenin içişlerine müdahale olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ABD'yi "İran'ın iç işlerine müdahaleye yönelik herhangi bir girişimde bulunmaması" yönünde uyararak, teklifin 'zararlı ve örseleyici' bir adım olduğunu belirtti. Ryabkov, "Bize göre bu konuya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karıştırılmaması gerekir. İran'ın içişlerinin Güvenlik Konseyi ile ilgisi yoktur” dedi. Moskova ve diğer Konsey üyelerinin oturumu veto edip etmeyecekleri kesinlik kazanmadı.

Söz düellosu sürüyor

İran İçişleri Bakanlığı bir haftadır süren protesto gösterilerine 42 bin kişinin katıldığını, çıkan çatışmalar sırasında 21 kişinin öldüğünü, yüzlerce eylemcinin ise tutuklandığını duyurdu. ABD'yi protesto gösterilerini kışkırtmakla suçlayan Tahran yönetimini desteklemek amacıyla Çarşamba günü düzenlenen karşı gösteriye on binlerce İranlı katıldı.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri gösterilerin mizansenini Amerikan istihbaratı CIA'in hazırladığını öne sürdü. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gulam Ali Hoşru, Güvenlik Konseyi başkanlığına gönderdiği yazıda "ABD Başkanı Donald Trump'un Twitter hesabından verdiği saçma mesajların İranlıları yıkıcı eylemlere kalkışmaya teşvik ettiğini" dile getirdi. Amerikan yönetimi suçlamayı geri çevirirken Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'den açıklama gelmedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, ap/AG, BK