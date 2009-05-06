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Dünya

'ABD İran'da rejim değişikliği peşinde değil'

06 Mayıs 2009 23:08

Amerikalı Demokrat Parti Senatörü John Kerry, ülkesinin artık İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadığını açıkladı.

Senatör John Kerry, İran'da rejim değişikliğini düşünmediklerini belirttiği açıklamasında, bununla birlikte İran'ın da uluslararası istekleri dikkate alarak tartışmalı nükleer faaliyetlerini durdurması gerektiğinisöyledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Kerry, "İran'da rejim değişikliği çağrılarımıza son verdiğimiz ve İran'ın bölgedeki meşru rolünü tanıdığımız gibi, İranlı yetkililer kendi tavırlarını olduğu kadar müttefikleri Hamas ve Hizbullah'ın tavırlarını da ılımlı duruma getirmeliler" diye konuştu.

Kerry, komisyonun birkaç güne dek İran'ın nükleer programıyla ilgili bir rapor açıklayacağını da kaydetti.

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