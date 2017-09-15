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Dünya
Deutsche Welle

ABD İran’a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti

ABD İran’a yönelik yaptırımların kapsamını genişletti. Washington, İranlı 11 kişi ve kuruluşun daha yaptırımlardan etkileneceğini duyurdu.

15 Eylül 2017 02:20

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşlar İran Devrim Muhafızlarını desteklemekten ve ABD mali sistemine yönelik sibersaldırılardan sorumlu tutuyor. ABD Maliye Bakanlığı ilgili kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. ABD vatandaşlarının bu kişi ve kurumlarla ticari ilişki içine girmesi de yasaklandı. Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında İran füze programında kullanılacak malzemeleri temin eden bir firmanın da olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer anlaşmanın "ruhunu” ihlal ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump "Yaptıkları şeye tahammül göstermeyeceğiz” diye konuştu. Air Force One uçağında gazetecilere bir açıklama yapan Trump İran ile yapılan nükleer anlaşmanın ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalandığına dikkat çekerek "Gördüğüm en kötü anlaşmalardan biri” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, Reuters/EC,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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