-ABD İran'a yeni yaptırım planlıyor WASHINGTON (A.A) - 08.11.2011 - ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırımlar koymayı planladığı bildirildi. Yeni yaptırımların özellikle ticari bankaları ve paravan şirketleri hedef alacağı ancak ülkenin gaz ve petrol sektörü ile merkez bankasına yönelik yaptırımların şimdilik düşünülmediği ifade edildi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İran'ın nükleer programı ile ilgili açıkladığı raporun ardından konuşan bir ABD'li yetkili, ''Sanırım İran'a yönelik yaptırımların arttığını göreceksiniz' dedi. Adı açıklanmayan yetkili, ''Biz her türlü açığı kapatmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. ABD'nin uyguladığı yaptırımların çok kapsamlı olduğunu belirten yetkili, ''çok hassas bir konu'' diye nitelendirdiği gaz ve petrol sektörü dışında pek bir açık bırakılmadığını söyledi. ''Henüz oraya gelmedik'' diye konuşan ABD'li yetkili, ülkenin önemli gelir kaynağı olan petrol ve gaz ihracatından elde edilen kazancın tutulduğu merkez bankasının da ''henüz masada olmadığını'' ancak bu durumun değişebileceğini ifade etti. ABD'nin bu planlarına rağmen, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması ihtimali zayıf görünüyor. Rusya ve Çin'in böyle bir karara itiraz edeceği ve ABD'yi kendi yaptırımlarını uygulamak zorunda bırakabileceği belirtiliyor.