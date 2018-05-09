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Ekonomi

ABD: İran'a yaptırımlar üç ile altı ay arasında başlatılacak

Nafiz Albayrak / New York, 9 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ilan etmesinin ardından, ABD Hazine Bakanlığı da "İran'ın enerji, otomotiv ve finans sektörlerini hedef alan yaptırımların" ü

09 Mayıs 2018 11:42

Nafiz Albayrak / New York, 9 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ilan etmesinin ardından, ABD Hazine Bakanlığı da \"İran\'ın enerji, otomotiv ve finans sektörlerini hedef alan yaptırımların\" üç ile altı ay arasında yeniden başlatılacağını açıkladı.
Trump, Beyaz Saray\'da dün düzenlediği basın toplantısında, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yIlında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin\'in de imzaladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. 
ABD Hazine Bakanlığı\'nın açıklamasına göre, yaptırımların tekrar başlatılması İran\'ın petrol ihraç etmesini ve uluslararası bankacılık sistemini kullanması zorlaştırılacak.

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