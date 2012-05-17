ABD: İran'a saldırı planımız hazır

İran'ın nükleer programı ile ilgili 23 Mart'ta Bağdat'ta yapılacak görüşmeler öncesinde, ABD'den İran'a yönelik tehdit içeren bir açıklama geldi.

ABD'nin İsrail büyükelçisi Dan Shapiro, ülkesinin İran'a yönelik saldırı planının hazır olduğunu söyledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Shapiro, İran'a yönelik olası bir saldırının hazır ve "tamamen kullanılabilir" olduğunu belirtti.

İran'la ilgili sonunun askeri güç kullanmadan diplomatik ve baskıların arttırılması yoluyla çözmeyi tercih ettiklerini belirten büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gerekli planlar yapıldı'

"Ama bu diğer opsiyonların kullanılabilir olmadığı anlamına gelmiyor. Hem kullanılabliir hem de hazır. Gerekli planlar hazırlandı."

İlginç zamanlama

Shapiro'nun açıklamalarının zamanlaması da ilginç... BM Güvenlik Konseyi ütesi 5 ülke ile Almanya'nın oluşturduğu 5 + 1 grubu ile İran 23 Matyıs'ta Bağdat'ta yeniden nükleer müzakere yeniden başlayacak. 5 + 1 grubu, yaptırımlar ve müzakereler aracılığıyla İran’ı uranyum zenginleştirme programını durdurmaya ikna etmeye çalışıyor. İran ise nükleer programının barışçı amaçlarla geliştirildiği konusunda ısrarlı.

İran: Nükleerden vazgeçmeyeceğiz

Son olarak bir konferansta konuşan İran'ın Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci ABD'nin İsrail büyükelçisi Dan Shapiro, müzakerelere hazır olduklarını ancak nükleer enerji elde etme hakkından vazgeçilmeyeceklerini ve bu yöndeki baskı ve tehditlerin de sonuç vermeyeceğini söyledi.