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Dünya

ABD, İran'a mektup gönderdi

ABD'nin İran'a Hürmüz boğazıyla ilgili bir mektup ilettiği bildirildi

15 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD'nin, İran'a Hürmüz Boğazı'yla ilgili bir mektup ilettiği bildirildi. Hürmüz Boğazı son aylarda ABD ve İran arasındaki restleşmelerin odak noktası haline geldi. İran, kendisini petrol ambargosu ile tehdit eden AB'ye karşı, böyle bir durum karşısında Hürmüz'ü kapatacağını dile getirmişti. 

ABD, İran'a mektup gönderdi

İran'ın resmi Irna ajansının bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice'ın İran'ın BM temsilcisi Muhammed Hazaie'ye bir mektup verdiğini, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin mesajı ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin de İran makamlarına içeriğini ilettiğini belirtti. 

Sözcü, mektubu incelemekte olduklarını belirterek, gerekirse yanıt vereceklerini söyledi.


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