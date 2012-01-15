ABD, İran'a mektup gönderdi

T24 - ABD'nin, İran'a Hürmüz Boğazı'yla ilgili bir mektup ilettiği bildirildi. Hürmüz Boğazı son aylarda ABD ve İran arasındaki restleşmelerin odak noktası haline geldi. İran, kendisini petrol ambargosu ile tehdit eden AB'ye karşı, böyle bir durum karşısında Hürmüz'ü kapatacağını dile getirmişti.
İran'ın resmi Irna ajansının bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice'ın İran'ın BM temsilcisi Muhammed Hazaie'ye bir mektup verdiğini, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin mesajı ve Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin de İran makamlarına içeriğini ilettiğini belirtti.
Sözcü, mektubu incelemekte olduklarını belirterek, gerekirse yanıt vereceklerini söyledi.