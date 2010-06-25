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Dünya

ABD, İran'a karşı yeni yaptırımları onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Senatodan birkaç saat sonra, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar içeren paketi onayladı.

25 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD Temsilciler Meclisi, Senatodan birkaç saat sonra, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar içeren paketi onayladı.

İran Devrim Muhafızları ile iş yapan ya da ülkenin enerji sanayine katkıda bulunan yabancı şirketlere yönelik yaptırımları içeren paket, Temsilciler Meclisi'nde 8'e karşı 408 oyla kabul edildi.

Sigorta, finans ve nakliye şirketleri de dahil olmak üzere, İran'ın enerji sektörünün geliştirilmesine yardım eden yabancı şirketlere yeni cezalar getiren düzenleme, Senatoda oy birliğiyle onaylanmıştı.

Yaptırımların, yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderilmesi bekleniyor.

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