-ABD İRAN'A CEZAİ YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - ABD, nükleer programı ve Lübnan'daki Hizbullah örgütüne desteği nedeniyle İran'a uyguladığı cezai yaptırımları genişletti. ABD Hazine Bakanlığının, 5 İran şirketini daha finansal açıdan kara listeye dahil ettiği, bunların sırasıyla iki banka, bir sigorta şirketi, bir nakliye firması ve devlete ait bir gemicilik şirketi olduğu bildirildi. Yaptırımlar, hepsi İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı sözkonusu şirketlerin ABD mali sistemine girişlerinin engellenmesini ve ABD yetki sınırları içinde sahip olabilecekleri tüm malvarlıklarının dondurulmasını gerektiriyor.