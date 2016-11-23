ABD, İran'a 20 milyar dolarlık uçak satışını onayladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Fransa merkezli uçak şirkeri Airbus'ın İran Air'e yaklaşık 20 milyar dolar değerinde uçak satışını sağlayacak lisansı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "OFAC'tan Ocak 2016'da Paris'te imzalanan anlaşmaya yönelik ikinci lisansımızı aldığımızı teyit ediyoruz. Bu lisans, İran Air ile yaptığımız satış anlaşmasının sonuçlanması için müzakerelerimizi sürdürmemize izin verecek." ifadelerine yer verildi.

Airbus ile İran Air, İran ve P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmanın geçen ocak ayında yürürlüğe girmesinin ardından 118 uçak için prensipte anlaşmaya varmıştı. OFAC, Airbus'ın İran'a yönelik 17 uçaklık ilk satışı için gerekli lisansı ise eylül ayının sonlarına doğru onaylanmıştı.

Firma, uçaklarının en az yüzde 10'u ABD'de üretildiği için Washington'dan onay almadan İran'a ürün satamıyor.

ABD hükümeti, İran'a yönelik ekonomik yatırımlarını Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde gevşetmeye başlamıştı. İran Air, bu sayede Amerikan uçak üreticisi Boeing ile 737 ve 777 serisi yolcu uçakları için geçen haziran ayında anlaşma imzalamıştı.

ABD Kongresi İran'a uçak satışını engellemek istiyor

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta ABD'nin İran'a ticari uçak satmasını yasaklayan bir tasarıyı kabul etmişti.

Tasarıda daha önceden verilen satış onaylarının da hükümsüz kılınmasına ilişkin bir madde yer alması, Airbus'a verilen satış izninin iptal edilmesi ihtimalini doğuruyor.