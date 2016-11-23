T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, İran'a 20 milyar dolarlık uçak satışını onayladı

ABD yönetiminin, Airbus firmasına İran'a 100'den fazla ticari uçak satışı için izin verdiği bildirildi

23 Kasım 2016 13:43

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Fransa merkezli uçak şirkeri Airbus'ın İran Air'e yaklaşık 20 milyar dolar değerinde uçak satışını sağlayacak lisansı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "OFAC'tan Ocak 2016'da Paris'te imzalanan anlaşmaya yönelik ikinci lisansımızı aldığımızı teyit ediyoruz. Bu lisans, İran Air ile yaptığımız satış anlaşmasının sonuçlanması için müzakerelerimizi sürdürmemize izin verecek." ifadelerine yer verildi.

Airbus ile İran Air, İran ve P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmanın geçen ocak ayında yürürlüğe girmesinin ardından 118 uçak için prensipte anlaşmaya varmıştı. OFAC, Airbus'ın İran'a yönelik 17 uçaklık ilk satışı için gerekli lisansı ise eylül ayının sonlarına doğru onaylanmıştı.

Firma, uçaklarının en az yüzde 10'u ABD'de üretildiği için Washington'dan onay almadan İran'a ürün satamıyor.

ABD hükümeti, İran'a yönelik ekonomik yatırımlarını Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde gevşetmeye başlamıştı. İran Air, bu sayede Amerikan uçak üreticisi Boeing ile 737 ve 777 serisi yolcu uçakları için geçen haziran ayında anlaşma imzalamıştı.

ABD Kongresi İran'a uçak satışını engellemek istiyor

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta ABD'nin İran'a ticari uçak satmasını yasaklayan bir tasarıyı kabul etmişti.

Tasarıda daha önceden verilen satış onaylarının da hükümsüz kılınmasına ilişkin bir madde yer alması, Airbus'a verilen satış izninin iptal edilmesi ihtimalini doğuruyor. 

ETİKETLER

AirbusABDİranuçak firması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24