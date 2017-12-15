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ABD: İran, Yemen'deki isyancılara balistik füze tedarik etti

İran, Husilere silah gönderdiği iddialarını yalanlıyor

15 Aralık 2017 11:24

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Suudi Arabistan'a atılan bir füzenin enkazının önünde yaptığı açıklamada İran'ı, Yemen'deki Husi isyancılarına balistik füze tedarik etmekle suçladı.

ABD'nin Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ı, Suudi Arabistan'ı hedef almaları için Yemen'deki Husi isyancılarına balistik füze tedarik etmekle suçladı.

Haley, Washington'ın hemen dışındaki bir askeri tesiste yaptığı açıklamasında, geçen ay Riyad Havalimanı yakınlarında etkisiz hale getirilen bir balistik füzenin parçalarını basına gösterdi.

Bu füzenin İran'da yapıldığını belirten Haley, İran'ın BM kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

İran ise, 2015'den bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin desteklediği Yemen hükümetine karşı mücadele yürüten Husilere silah gönderdiği iddialarını yalanlıyor.

Haley ise bazı teknik detayların bu balistik füzenin İran yapımı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Bu füzenin binlerce sivili öldürme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Haley, bu alanda uluslararası işbirliği çağrısı yaptı ve "Uluslararası barış ve güvenlik, İran'ın saldırganlığına karşı bizim birlikte çalışmamıza bağlı" dedi.

İran'ın BM'deki Daimi Temsilcisi'nin sözcüsü ise yaptığı açıklamada, 'ortadaki kanıtın ABD planlarına uygun olarak imal edildiğini' söyledi.

Sözcü, "Bu suçlamalar, Suudilerin ABD'nin suç ortaklığıyla Yemen'de işlediği savaş suçlarının üstünü örtmek için de kullanılıyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazırladığı bir rapor da, Riyad'da etkisiz hale getirilen füze ile yine Mekke yakınlarına atılan başka bir füzenin enkazının, füzelerle ilgili benzer bir kaynağı işaret etiğini belirtiyor.

Bununla birlikte rapor, füzenin kesin olarak İran'dan geldiği sonucuna ulaşmıyor.

Yemen'de savaşta taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamazken, ülkedeki insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı uyarıları yapılıyor.

 

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