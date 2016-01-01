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Dünya
Deutsche Welle

'ABD İran yaptırımlarını erteledi'

Amerikan yönetimi, balistik füze geliştirme programını sürdüren İran'a uygulamayı planladığı mali yaptırımları erteledi.

01 Ocak 2016 13:08


Beyaz Saray, Tahran ile varılan nükleer anlaşmayı tehlikeye sokmamak için, balistik silah programı nedeniyle İran'a yeni yaptırım uygulama planlarını erteledi.

‘The Wall Street Journal' gazetesinin adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı mali yaptırım planının ertelendiği ancak iptal edilmediği belirtildi. Yaptırımların ne zaman yürürlüğe gireceğine dair açıklama yapılmadı.

Gazetenin haberine göre, Amerikan yönetimi İran ile balistik füze programıyla bağlantılı olan Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirket ve şahıslar hakkında yeni yaptırımlar hazırlıyor.

Müeyyide planlarının nükleer anlaşmanın uygulanması önünde önemli bir engel teşkil edebileceği ve Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açabileceği belirtiliyor. 2015 yılının Temmuz ayında İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan 5+1 grubu arasında varılan anlaşmada, İran'ın nükleer programının denetim altına alınması karşılığında Batı tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılması öngörülüyor.

Fransız Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Amerikalı bir yetkili İran'ın balistik füze programıyla ilgili ek yaptırımlar üzerinde durulduğunu ve ABD'nin güvenlik çıkarlarının korunması için diplomatik yolların denendiğini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşmanın imzalanmasından sonra iki balistik füze denemesi yaptığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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