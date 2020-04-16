ABD: İran, Umman denizinde donanma gemilerini ısrarla taciz etti

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ABD Donanması, bir video paylaşarak İran Deniz Kuvvetleri'nin donanma savaş gemilerini Umman denizinin kuzeyinde ardı ardına 'taciz ettiğini' öne sürdü. ABD Donanması bir İran gemisinin ABD gemisiyle çarpışmaya North Arabian Sea metre kadar yaklaştığını söyledi.

ABD Donanması tarafından paylaşılan görüntülerde İran bayraklı gemilerin bir ABD Donanma gemisine yaklaştığı ve içinde silahlı adamlar görüldü. Silahların donanma gemisine doğrultulmadığı öte yandan hava sıkıldığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 11 İran Devrim Muhafızları Donanma gemisinin ABD gemilerine "ardı ardına tehlikeli ve taciz edici şekilde yaklaştığı" belirtildi.

CNN, olayın değerlendirilmesi için İran hükûmetine başvuruda bulundu.

İran ve ABD arasında gerilim, bir yılı aşkın süredir ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a uyguladığı "maksimum baskı" politikası ve 2020'nin Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle zirveye çıktı.

Trump, Nisan ayında "İran ya da uydularının ABD birliklerine bir saldırı düzenlediği bilgisini aldık, eğer gerçekleşirse İran ağır bedel öder" diye bir tweet attı.

Öte yandan Tahran, Koronavirüs günlerinde ABD'yi İran'a "ekonomik terörizm" uygulamakla suçladı.