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Dünya

ABD İran uçağını düşürdü

ABD, geçen ay Irak üzerinde insansız bir İran uçağını düşürdüğünü açıkladı.

17 Mart 2009 02:00

* ABD, geçen ay Irak üzerinde insansız bir İran uçağını düşürdüğünü açıkladı. 
 
* İran Dışişleri Bakanlığı ise, "böyle bir şeyden haberleri olmadığını" öne sürdü. Dışişleri Sözcüsü,  "Bu gibi durumlarda genellikle askeri yetkililer görüş bildirir. Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir bilgi gelmiş değil" ifadesini kullandı.

ABD ordusu, 25 Şubat 2009'da Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen olayla ilgil bir açıklama yaptı.

Buna göre, ABD savaş uçakları İran'a ait bir insansız uçağı sınır kasabası Mandali yakınlarında düşürdü.

Düşürülmeden 1 saat 10 dakika takip edilen İran uçağının Ebabil 3 tipi olduğu açıklandı. Menzili en fazla 150 kilometre olduğu tahmin edilen Ebabil 3'ün, 4 bin 270 metre yüksekliğe çıkabildiği ve birincil görevinin keşif yapma ve istihbarat toplama olduğu belirtiliyor.

ABD, Ebabil 3'ün Irak semalarında gezmesinin kazayla olmadığını düşünüyor.

ABD, Tahran yönetimini Irak'taki ABD askeri varlığı ve Washington destekli Irak hükümetine muhalif olan aşırı uçtaki Şii gruplara silah, para ve eğitim sağlamakla suçluyor.

İran ise iddiaları reddederek, Irak'taki istikrarsızlığın ABD'nin bu ülkeyi işgalinin bir sonucu olduğunu ileri sürüyor. Tahran yönetimi ayrıca, komşuları Irak'taki 140 bin ABD askerinin İran'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor.

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