ABD: İran Suriyeli milisleri eğitiyor

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yardımcı olmak için Suriye'deki milislere eğitim verdiğini söyledi.

Depmsey söz konusu milislerle, çatışmalardan yorgun düşen Suriye Ordusu üzerindeki yükün hafifletilmesinin amaçlandığını belirtti.

İran Suriye'yi, yıkılmasına izin vermeyeceği bölgesel bir ittifakın parçası olarak tanımlamıştı.

Dempsey, neredeyse 18 aydır çarpışan Suriye rejimine bağlı güçlerin, "tükenmiş" olacağını vurguladı. Dempsey, "İkmal, moral sorunları var, bu kadar uzun bir çatışma sonucu ortaya çıkabilecek tükenmişliği ve yorgunluğu yaşıyorlar" dedi. ABD Genelkurmay Başkanı, İran'ın eğittiği milislerin Suriyeli Şiiler'den oluştuğunu ifade etti.

Suriye'de çoğunluğunu Sünniler'in oluşturduğu isyancıları, Sünni hanedanların yönetimde olduğu Suudi Arabistan ve Katar gibi Arap ülkeleri ve Türkiye destekliyor.

İran ise, Suriye'deki Alevi azınlığa mensup Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a destek veriyor.

Dempsey'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Leon Panetta da, İran'ın Suriye rejimine yardım ettiğinin açık olduğunu söyledi.

Panetta, "İran'ın şu an böyle bir rol oynamaması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'deki cinayetlere yenileri ekleniyor ve nihayetinde yıkılacağını düşündüğümüz bir rejimi destekliyorlar" dedi.

Güvenli bölge seçeneği

Dempsey ayrıca Suriye'ye komşu Ürdün ve Türkiye'yle mülteci akınına karşı bir güvenli bölge oluşturma seçeneğini konuştuklarını söyledi.

Dempsey, "Böyle bir güvenli bölge, sadece bir tür uçuşa yasak alan oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Ama tek taraflı bir şey yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

General Dempsey ayrıca, muhalif güçlerin bir savaş uçağını düşürdüğünü de belirtti.

Ancak Dempsey, isyancıların karadan havaya füzeler gibi ağır silahlara sahip olduğuna dair bir işaret olmadığını savundu.



Dempsey, uçağın hafif silah ateşiyle düşürülmüş olabileceğini ifade etti.

Halep uğruna savaş

Suriye'deki şiddet son dönemde ülkenin en büyük iki kenti Şam ve Halep'e yayıldı.

Suriye ordusu, geçen ay muhaliflerin eline geçen Şam'ın bazı bölgelerin geri alınmasından sonra, Halep'te yeniden kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Muhalifler dün, Halep'in Saif el Davla ve Selahaddin mahallelerinin top ateşine tutulduğunu bildirdi.

Şam'ın merkezindeki Kabun bölgesinde yaşayanların da, askeri operasyon korkusuyla evlerini terk ettiği belirtiliyor.

Bu arada muhalif güçler de, ele geçirdikleri tutsaklara yapılan kötü muamele nedeniyle eleştiriliyor.

Bir tutsağın boğazının kesildiği, bazı cesetlerin de çatılardan atıldığı videoların ortaya çıkmasından sonra, Özgür Suriye Ordusu "infaz" adını verdiği bu uygulamalara karşı olduklarını duyurdu.

Öte yandan, geçen hafta taraf değiştiren eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab, Suriye hükümetinin "ahlaki, mali ve askeri" bir çöküntü halinde olduğunu söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da konuşan Hicab, rejimin ülkenin sadece yüzde 30 kadarını kontrol edebildiğini belirtti.

Hicab ayrıca, ülke dışındaki muhaliflere birleşme, Suriye Ordusuna da halkın yanında durma çağrısında bulundu.