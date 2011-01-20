-ABD: İRAN SOMUT ADIMLAR ATMALI WASHINGTON (A.A) - 20.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, 5+1 ülkelerinin, İran ile İstanbul'da yapacağı görüşmelerde "İran'ın nükleer programına ilişkin temel sorunlarda anlamlı ve pratik bir ilerleme sağlanmasını istediklerini" bildirdi. Bakanlık sözcüsü P.J. Crowley, yaptığı yazılı açıklamada, 5+1 ülkelerinin (BM Güvenlik konseyi daimi üyeleri ve Almanya), İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uyum içinde tutulması politikasına ısrarla bağlı kaldıklarını belirtti. Sözcü, bu tutumlarını, İran'ın, "Nükleer programına ilişkin uluslararası kaygıları giderecek somut adımlar atmasına değin" sürdüreceklerini ifade etti.