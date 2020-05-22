ABD İran Özel Temsilcisi: Tahran, Suriye'deki askerlerini çekebilir

T24 Dış Haberler

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Tahran'ın yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle Suriye'deki askerlerini geri çekmeyi düşündüğünü ifade etti.

Foreign Policy dergisine konuşan Hook, "Trump yönetimi şimdi İran'ın Suriye'deki multi-milyar dolarlık askeri varlığına son vermek için daha çok nedeni olduğunu düşünüyor. Çünkü salgın İran'ı mahvetti" dedi.

Hook, Suriye'deki bazı İran askerlerinin "taktiksel olarak geri çekildiğini gördüklerini" ifade etti. ABD'li diplomat, Suriye ve Rusya'nın da İran'ın bölgeden çekilmek için gerekçeleri olduğunun farkında olduğunu iddia etti.

Tahran, kısa süre içinde bir açıklama yaparak bu gelişmelerin Suriye'de İran askeri olmadığı anlamına gelmediğini bildirdi.