ABD İran Özel Temsilcisi Malley: Nükleer görüşmelerde anlaşmaya yakın olduğumuzdan emin değilim

ABD İran Özel Temsilcisi Robert Malley, Doha Forumu'nda yaptığı açıklamada Viyana'da gerçekleştirilen nükleer görüşmelerde anlaşmaya yakın oldukları konusunda emin olmadığını belirtti.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley Pazar günü yaptığı açıklamada, Viyana’da 11 aydır taraflar arasında süren nükleer görüşmelerin yakın zamanda başarıyla sonuçlanacağından emin olmadığını kaydetti.

BloombergHT'nin haberine göre Doha Forumu’nda konuşan ve, “Anlaşmaya yakın olduğumuz konusunda emin olamıyorum, birkaç ay önce de oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorduk” diyen Malley, “Herhangi bir müzakerede bu kadar uzun süre çözülemeyen sorunlar olduğunda bu size aradaki uçurumu kapatmanın ne kadar zor olduğuna dair bir fikir veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma çıkmazsa petrol fiyatlarının artması öngörülüyor

Analistler İran’ın ekonomisine ağır zararlar veren yaptırımların kaldırılması karşılığında ülkenin nükleer programının kısıtlanmasını içeren 2015 anlaşmasının tekrar hayata geçirilmesinin başarısız olması durumunda Orta Doğu’da politik risklerin artacağını ve dünyada petrol fiyatlarının daha da artabileceğini belirtiyorlar.

İran: ABD'nin göstereceği siyasi iradeye bağlı

Malley’nin değerlendirmeleri İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Kemal Harrazi’nin anlaşmaya çok yakın oldukları fakat sonuçlanmasının ABD’nin göstereceği siyasi iradeye bağlı olacağını açıklaması sonrası geldi.

İran’ın hala cevaplanmayan başlıca taleplerinden birinin İran Devrim Muhafızları’nın, ABD’nin yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılması olduğu biliniyor. İran Devrim Muhafızları’nın ordunun bir parçası olduğunu belirten Harrazi, milli ordunun bir parçasının terörist olarak tanımlanmasının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Malley ise bu taleple ilgili ne karar alınırsa alınsın İran Devrim Muhafızları'na uygulanan birçok yaptırımın devam edeceğini söyledi.