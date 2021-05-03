ABD, İran'la tutuklu değişimi yapılacağı iddialarını yalanladı

T24 Dış Haberler

ABD, İran devlet medyasının iki ülke arasında tutuklu değişimi yapılacağı ve Tahran'ın milyarlarca dolar elde edeceği iddialarını yalanladı.

Pazar günü İran devlet televizyonuna konuşan ismi paylaşılmayan bir yetkili Tahran'la Washington arasında bir anlaşma yapıldığını iddia etmişti. İddiaya göre anlaşma kapsamında iki ülke arasında tutuklu değişimi yapılacak ve yaptırımlar doğrultusunda doldurulan İran fonlarında 7 milyar dolar değerinde para serbest bırakılacaktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iddiayı yalanladı.

Price, "Tutuklu değişimi iddiası doğru değil. Daha önce de dediğimiz gibi İran'da gözaltına alınan veya kaybolan ABD'lilerin durumunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Onlar aileleri ile kavuşana kadar durmayacağız" dedi.

İran'da 4 ABD vatandaşının tutuklu olduğu biliniyor.