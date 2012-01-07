-ABD: İran kendine dost arıyor WASHINGTON (A.A) - 06.01.2012 - ABD yönetimi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Güney Amerika'ya yapacağı ziyareti, ''Bu ülkenin umutsuzca kendine dost araması ve yeni dostlar edinmek için ilginç yerlerde çırpınması'' olarak değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Ahmedinejad'ın Latin Amerika turu kapsamında Venezuela, Nikaragua, Ekvador ve Küba'ya düzenleyeceği ziyareti nasıl gördüğüne ilişkin bir soru üzerine, ''İran'daki rejim, üzerindeki baskının arttığını hissettikçe, umutsuzca kendine dost arıyor ve yeni dostlar edinmek için ilginç yerlerde çırpınıyor'' dedi. Dünya genelindeki ülkelere, İran ile bağları artırmanın zamanı olmadığı yönünde açık mesajlar verdiklerini ifade eden Nuland, uluslararası toplumun, nükleer programıyla ilgili yükümlülüklerine uymaması halinde daha da izole hale geleceği mesajını İran'a net biçimde dile getirmesi gerektiğini vurguladı.