ABD-İran hattında ılık rüzgârlar esiyor

* ABD Başkanı Barack Obama, ülkesiyle İran arasında doğrudan diyalog kurulması için gereken koşulların birkaç ay içinde sağlanabileceğini umduğunu, ancak Tahran'ın da tutumunu değiştireceğine ilişkin işaret vermesi gerektiğini söyledi.



* Obama'nın dün yaptığı bu açıklamanın ardından İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da, karşılıklı ‘saygı temeline’ dayalı olduğu müddetçe ABD ile görüşmelere memnuniyetle yaklaşacağını söyledi.



Yeni Başkan Obama, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk büyük basın toplantısında "İran ile en azından karşılıklı saygıya dayanan bir ilişkinin oluşturulması ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ancak İran'ın da, şimdiye kadarkinden farklı davranmak istediğine ilişkin işaretler vermesinin zamanı geldi" dedi.



Obama, "Beklentim, aynı masada yüzyüze oturabileceğimiz bir ortam için gelecek aylarda açılımlar arayacağımız yönünde" diye konuştu.



Barack Obama, İran'ın da, "terör örgütlerini desteklemesinin ve nükleer silah peşinde koşmasının kabul edilemez olduğunu anlamasının gerektiği" görüşünü dile getirdi.



İran İslam Devrimi’nin 30’uncu yıldönümünde binlerce kişi önünde konuşan İran Ahmedinejad, ABD’den gelecek değişimin ‘kökten’ olması kaydıyla buna sıcak bakacaklarını da kaydederken, “İran, adil bir havada müzakereler yapmaya hazırdır” dedi.





Ekonomik kriz



Basın toplantısında ekonomik krizle mücadele için hazırlanan dev teşvik paketinin desteklenmesi çağrısını yineleyen Obama, paketin uygulanmasının gecikmesinin, ekonomik krizin felakete dönüşmesine yol açacağını söyledi.



Paketin bir hafta içinde Kongre'den geçirilerek imzalanması için kendisine gönderilmesini isteyen Obama, teşvik paketine "israf" gerekçesiyle karşı çıkan Cumhuriyetçi rakiplerine "siyasi oyunlar oynamamaları" çağrısı yaptı.



Obama, "doğru ve gerekli adımları atarsak, ekonomi gelecek yıldan başlayarak önemli ölçüde toparlanmaya başlayabilir" dedi.



Afganistan ve Pakistan



Afganistan'daki durumu da "çok zor" diye nitelendiren Obama, bu ülkedeki Amerikan askeri varlığının ne kadar süreceği sorusunu yanıtsızbıraktı.



Obama, "Afganistan'da işimizin ne kadar süreceği yönünde elimde bir takvim yok. Ancak bildiğim, el Kaide ve Usame bin Laden'in o ülkede faaliyet göstererek saldırılar planlamasına izin vermeyecek olmam" diye konuştu.



Başkan Obama, Pakistan'ın da, Afganistan sınırındaki dağlık bölgesinde bulunan El Kaide barınaklarına izin verilmemesi için gereken koordine çabayı göstermediğini söyledi. (AA)