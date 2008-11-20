ABD-İran hattına kadın vekiller mi el atacak?

ABD Kongresi'nden bir grup kadın üyenin, İranlı kadın milletvekilleriyle görüşme talebinde bulundukları bildirildi.



İran devlet televizyonunun, haber ajanslarından aktardığı habere göre, Kongre üyesi bir grup kadın milletvekili, İranlı hemcinsleriyle bir araya gelme talebinde bulundu. Görüşmenin yapılması halinde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez doğrudan iki ülke siyasileri bir araya gelmiş olacak.



İran, bir süre önce de ABD Kongre üyelerinden görüşme talebine ilişkin mektup aldığını açıklamıştı.



Büyükelçiler Mayıs 2007'de görüşmüştü



Tahran ve Washington yönetimleri, Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanması konularını görüşmek üzere ilk kez Mayıs 2007'de büyükelçiler seviyesinde müzakerelerde bulunmuştu.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'nin Tahran'da büyükelçiliğin bir ön safhası olan "menfaat bürosu" açma planıyla ilgili bir soru üzerine, "Henüz resmi bir talepte bulunulmuş değil, ancak böyle bir isteğe olumlu yaklaşırız" cevabını vermişti.



ABD Başkanı seçilen Barack Obama da İran ile doğrudan müzakereleri değerlendirebilecekleri yönünde ifade kullanmıştı.



Ahmedinejad, başkan seçilmesinin hemen akabinde Obama'ya kutlama mesajı göndermişti.



Bu arada Türkiye'nin, İran ve ABD arasında arabuluculuk yapabileceği yönündeki girişimi de Tahran yönetimince olumlu değerlendirilmiş, ancak iki ülke arsındaki sorunların görünenden de çok olduğu, dolayısıyla doğrudan müzakerelerin gerekliliği belirtilmişti.



İran ve ABD arasında yaklaşık 30 yıldır doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor.



ABD, İran'daki menfaatlerini İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla gözetiyor.