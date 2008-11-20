T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD-İran hattına kadın vekiller mi el atacak?

ABD Kongresi'nden bir grup kadın üyenin, İranlı kadın milletvekilleriyle görüşme talebinde bulundukları bildirildi

20 Kasım 2008 02:00

ABD Kongresi'nden bir grup kadın üyenin, İranlı kadın milletvekilleriyle görüşme talebinde bulundukları bildirildi.

İran devlet televizyonunun, haber ajanslarından aktardığı habere göre, Kongre üyesi bir grup kadın milletvekili, İranlı hemcinsleriyle bir araya gelme talebinde bulundu. Görüşmenin yapılması halinde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez doğrudan iki ülke siyasileri bir araya gelmiş olacak.

İran, bir süre önce de ABD Kongre üyelerinden görüşme talebine ilişkin mektup aldığını açıklamıştı.

Büyükelçiler Mayıs 2007'de görüşmüştü

Tahran ve Washington yönetimleri, Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanması konularını görüşmek üzere ilk kez Mayıs 2007'de büyükelçiler seviyesinde müzakerelerde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'nin Tahran'da büyükelçiliğin bir ön safhası olan "menfaat bürosu" açma planıyla ilgili bir soru üzerine, "Henüz resmi bir talepte bulunulmuş değil, ancak böyle bir isteğe olumlu yaklaşırız" cevabını vermişti.

ABD Başkanı seçilen Barack Obama da İran ile doğrudan müzakereleri değerlendirebilecekleri yönünde ifade kullanmıştı.

Ahmedinejad, başkan seçilmesinin hemen akabinde Obama'ya kutlama mesajı göndermişti.

Bu arada Türkiye'nin, İran ve ABD arasında arabuluculuk yapabileceği yönündeki girişimi de Tahran yönetimince olumlu değerlendirilmiş, ancak iki ülke arsındaki sorunların görünenden de çok olduğu, dolayısıyla doğrudan müzakerelerin gerekliliği belirtilmişti.

İran ve ABD arasında yaklaşık 30 yıldır doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor.

ABD, İran'daki menfaatlerini İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği aracılığıyla gözetiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24