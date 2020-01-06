ABD-İran geriliminin ardından hisseler düştü, petrol ve altın tırmandı

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları da etkiledi. Küresel piyasalarda hisse senetleri gerilerken altın, petrol ve ABD Hazine tahvilleri Orta Doğu'da artan tansiyon ile yükseldi. Asya piyasaları Yılbaşı tatili sonrasında işlemlere tamamen başladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD'nin Irak'taki hava saldırısında İranlı üst düzey bir askeri yetkilinin öldürülmesi sonrasında altın, altı yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı ve ABD Hazine tahvili faizleri düştü. Petrol Cuma günkü kazançlarını artırdı. Yen üç ayın yükseğini görmesine karşın sonrasında kazançlarını azalttı. Japonya, Hong Kong ve Güney Kore hisseleri düştü. ABD ve Avrupa hisse vadelileri çekildi. Çin ve Avustralya hisse senetleri trende uymadı. S&P 500 Endeksi Cuma günü bir ayın en sert kaybını kaydetti.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik riskli varlıklar için 2020 başındaki büyük ölçüde pozitif tahminlere gölge düşürüyor. ABD – Çin arasındaki kısmi ticaret anlaşmasının bu ay sonunda imzalanması bekleniyor.Çin'in ekonomiyi desteklemeye yönelik adımları, Çin imalatındaki istikrar da ticarette sıçrama olması yönündeki umutları güçlendirdi.

Suncorp Group finansal piyasa stratejisti Peter Dragicevich, “Herkes ticaret savaşında ateşkes olduğu konusunda rahat ve 2020 görünümü biraz daha iyi görünüyordu ki başka bir jeopolitik uyarı geldi. Bu, piyasalar için kısa vadede büyük bir itici güç olacak.” dedi.

Brent petrolün varili 70 doları aştı.

Hisse senetleri

Japonya'da Topix Endeksi Tokyo saatiyle 13:13'te yüzde 1.5 geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi fazla değişmedi.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.8 azaldı.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.6 düştü.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.7 yükseldi.

S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 0.3 düştü. Dayanak endeks Cuma günü yüzde 0.7 azaldı.

Euro Stoxx 50 Endeks vadelileri yüzde 0.6 çekildi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.9 düştü.

Döviz

Yen dolar karşısında 108.05'te sabit kaldı.

Çin dışında işlem gören yuan 6.9689'dan işlem gördü.

Euro/Dolar paritesi 1.1164'te fazla değişmedi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 azaldı.

Tahviller

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puandan fazla düşerek yüzde 1.77'ye geriledi. 10 yıllıkların faizi Cuma günü 9 bp azaldı.

Avustralya 10 yıllıklarının faizi yaklaşık 9 bp düşüşle yüzde 1.21 oldu.

Emtia

WTI petrolün varili yüzde 2.4 artışla varili 64.57 dolara tırmandı.

Altın yüzde 1.6 yükselişle onsu 1,577.09 dolar oldu.