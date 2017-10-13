ABD, İran Devrim Muhafızları'nı yaptırım listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik yei stratejisini açıkladı. ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğini açıkladı ancak İran Devrim Muhafızları'nı (IRGC) yaptırım listesine aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgedeki tüm kuvvetlerin ve planların gözden geçirildiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ise Devrim Muhafızları'nı küresel terörizme destek olduğu suçlamasıyla yaptırım listesine aldı.

İran politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

“İran'a karşı son derece sert yaptırımlar olacak”

"İran fanatik bir rejimin kontrolü altında. 1979'da bu aşırıcı rejimi oluşturdu ve bu radikal rejim dünyanın en eski ve canlı uluslarından birinin zenginliğini alıp bunun yerine bütün bölgede kaosa yol açtı.

İran, teröre destek vermeye devam ediyor ve buna karşı adımlar atıyoruz.

Çoğu kişi şuna inanıyor. İran, Kuzey Kore ile anlaşma yaptı. İstihbarat birimlerine diyeceğim ki onlara çok ciddi anlaşmalar yapın ve araştırın. Bulduklarınızdan çok daha öteye gidin emrini vereceğim. İran şu an için anlaşmanın şartlarına uymuyor. Bu yüzden de İran tarafından ortaya konan tehdit sonucunda ve müttefiklerimizle yaptığımız istişareler sonucunda yeni planımızı açıklıyoruz. Öncelikle müttefiklerimizle çalışacağız. Bölgedeki teröristlere yardımcı olanlara karşı çalışacağız. Aynı zamanda da İran’ın terörle olan finansal desteğini kesmek için çalışacağız. Roket füze ve nükleer silahların dağıtılmasını engelleyeceğiz. Ve rejimi nükleer silah edinmesine giden bütün yolları engelleyeceğiz. Pek çok yeni adım da açıklayacağım. Bu stratejimizin icrası İran’a karşı bekleyen son derece sert yaptırımlara karşı devam ediyor."

“Müttefiklerimize çağrı yapıyorum”

"İran Devrim Muhafızları, aslında bütün kirli işlerini yapan örgüt. Suriye’de teröristleri desteklemek, sivillere saldırılması için hatta hatta Washington’daki meşhur bir restoranın bombalanmasını bile bunlar tezgahlamıştı. Altımdaki kişilere bütün yetkiyi veriyorum. Bütün ajanlarıma, mecralarımıza da çağrı yapıyorum. müttefiklerimize de çağrı yapıyorum. Siz de bize katılın. İran balistik füze programına karşı birleşelim. Nükleer anlaşma imzalandığından beri rejimin tehlikeli davranışları sadece arttı. Yaptırımlar da kaldırıldı aslında. İran güzel kazançlı ticari işlere de girdi. Anlaşmalar 2015’te tamamlandığında İran nükleer anlaşmayı geçirdi."

Pentagon'dan açıklama

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün İran'ın istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir strateji açıkladığını hatırlattı.



"Bu stratejiye katkı sağlamak üzere Savunma Bakanlığı bölgedeki tüm güvenlik işbirliği faaliyetleri, kuvvet konumları ve planlarını gözden geçirmekte" ifadelerini kullanan Galloway, "İran rejimine baskı uygulamak, istikrarsızlığa yol açan etkilerini ortadan kaldırmak ve özellikle de terör gruplarına ve militanlara verdiği destek başta olmak üzere saldırgan güç arayışlarını sınırlandırmak için müttefiklerimizle çalışabileceğimiz yeni alanlar belirliyoruz." şeklinde konuştu



Bibaşı Galloway, ABD’nin ayrıca İran’ın balistik füze geliştirme çalışmaları, terör gruplarına destek vermesi, Suriye rejimine destek vermesi ve İsrail’e düşmanlığının yanı sıra siber saldırı girişimleri, Basra Körfezi'nde serbest dolaşımı tehdit etmesi ile insan hakları ihlalleri konusunda bölgedeki müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti.

Yaptırımlar için ilk adım atıldı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) küresel terörizme ilişkin Başkanlık Kararnamesi ve Amerika'nın Düşmanlarına Yönelik Yaptırım Yasası kapsamına aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "OFAC, DMO'nin 25 Ekim 2007'de 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi gereğince yaptırım listesine alınan Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetine yardım faaliyetleri, Hizbullah, Hamas ve Taliban olmak üzere birçok terör örgütüne yardım faaliyetlerinden dolayı yaptırım listesine alındı" ifadelerine yer verildi.