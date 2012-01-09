-ABD: İran daha da ileriye gitti WASHINGTON (A.A) - 09.01.2012 - ABD, İran'ın taahhütlerini ihlal etmek konusunda daha da ileriye gittiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, İran, Fordo'daki tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladıysa bunun, nükleer programı konusunda BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal etmesi bağlamında "gerginliğin daha da tırmandırılması" olduğunu açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın Fordo'daki tesisinde yüzde 20 oranında saflık düzeyine sahip uranyum üretimine başladığını teyit etmişti.