-ABD İran balıkçı gemisini kurtardı WASHINGNTON (A.A) - 07.01.2012 - ABD donanmasına ait bir destroyer, dün yaptığı bir operasyonla Somalili oldukları sanılan deniz korsanlarının elinde tuttuğu İranlı balıkçı teknesini kurtardı. Umman Denizi'nde 40 günden beri korsanlar tarafından rehin tutulan balıkçı gemisi, Basra Körfezinden savaş gemilerini uzak tutması yönünde İran'ın ABD'ye yaptığı uyarının üstünden sadece bir kaç gün geçmesinin ardından ABD'ye ait USS Kidd destroyeri tarafından kurtarıldı. Umman Denizi'nde seyrettiği sırada, İranlı balıkçı gemisinin kaptanının, korsanların anlamaması için Urduca yaptığı yardım çağrısı üzerine harekete geçen destroyer, helikopterle bir ABD donanma timini balıkçı gemisine gönderdi. Korsanların yaptıkları gemi kaçırma operasyonlarında ana gemi olarak kullandıkları balıkçı gemisine hiçbir direnişle karşılaşmadan inen donanma timi, 15 korsanı gözaltına alarak ellerinde bulunan 13 İranlı mürettebatı kurtardı. Kurtarma operasyonunun ardından, İranlı balıkçıların USS Kidd destroyerinin işaretlerini taşıyan donanma şapkalarını giyerek sevinç içinde kameralara pozlar verdikleri görüldü. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren USS Kidd destroyerinin de içinde yer aldığı US Carrier Strike Group adlı ABD donanmasına ait operasyonel oluşumun komutanı Tuğamiral Craig S. Faller, Umman Denizi'ndeki USS John C. Stennis adlı uçak gemisinden telefon aracılığıyla kurtarılan balıkçılar hakkında basına açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada, ne İranlıların ne de deniz korsanlarının son birkaç gün içinde dünyada yaşanan gelişmelerden haberdar olduklarını sanmadığını belirten Faller, ''İranlı balıkçıları bugün serbest bıraktığımızda, USS Kidd destroyerinin işaretlerini taşıyan donanma şapkalarını sallayarak mutlu bir şekilde ayrıldılar'' dedi.