ABD: İran 11 Eylül saldırılarından sorumlu

T24 - ABD'de federal mahkeme verdiği gıyabi hükümle, İran, Taliban ve El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarında sorumluluğu olduğuna karar verdi.





New York kentindeki federal mahkemede görülen davada Yargıç George Daniels, 10 yıldan beri süren davada tanıkları dinledikten bir hafta sonra verdiği kararı dün imzaladı.



Dava, 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının açtığı 100 milyar dolarlık tazminat davası üzerine federal mahkemede görülmeye başlamıştı.



İmzaladığı karar yazısının sonuç bölümünde, davalıların El Kaide terör örgütüne verdiği desteğin 11 Eylül saldırılarına yol açtığının davacılar tarafından kanıtlandığını belirten Daniels, bir sulh mahkemesi yargıcını, tazminat ve ceza konusu olan kayıpları belirlemekle görevlendirdi.

'İran, El Kaide'ye kaynak sağlıyor'



Daniels kaleme aldığı kararın sonuç bölümünde ayrıca, İran'ın El Kaide terör örgütü yönetimine ve tüm El Kaide üyelerine güvenli bir bölge sağlamak suretiyle, El Kaide örgütüne malzeme ve kaynak desteği vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.



Davacı avukatları geçen hafta görülen açık duruşmada, İran'ın 11 Eylül'de yolcu uçaklarını kaçırarak, Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Pennsylvania'daki bir sahaya saldırı düzenleyen hava korsanlarına etkin destek verdiği yönündeki iddialarına ilişkin delileri mahkemeye sunmuştu.



Davacı avukatları dün ayrıca daha önce davadan çıkarılan Suudi Arabistan'ın da tekrar davalılar arasına dahil edilmesi yönünde bir dilekçe verdi.