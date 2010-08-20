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Dünya

ABD, IRAK'TA ÖZEL GÜVENLİK SAYISINI ARTTIRIYOR WASHINGTON (A.A)

20 Ağustos 2010 10:12

-ABD, IRAK'TA ÖZEL GÜVENLİK SAYISINI ARTTIRIYOR WASHINGTON (A.A) - 20.08.2010 - Irak'taki askeri birliklerini aşamalı olarak çekmeye devam eden ABD, ülkedeki özel güvenlik personelinin sayısını artırmayı planlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, düzenlediği basın toplantısında, Irak'taki Amerikan askeri sayısının ağustos ayının sonuna kadar 50 bine düşürülmesine ilişkin planın, söz konusu personel tarafından doldurulması gereken bir güvenlik boşluğu yarattığını söyledi. ''Diplomatlarımızın ve geliştirme uzmanlarımızın korunmasını sağlamak için kendi güvenlik gereksinimlerimiz olacaktır'' diyen Crowley, plana göre, Irak'ta hükümet tarafından görevlendirilen özel güvenlik personeli sayısının toplam 7 bine çıkarılacağını belirtti.  ''Askerlerimiz ülkeden ayrılırken güvenliğimizi sağlamak için özel bir takım planlarımız var. Bu, pahallı olacak. Ucuz bir plan değil'' diye konuşan Crowley, buna rağmen vergi mükellefi Amerikalıların üzerindeki vergi yükünün askerlerin Irak'ta kalması seçeneğindekinden çok daha az olacağını kaydetti. Özel güvenlik şirketlerinin yasalara uygun faaliyet göstermemekle suçlandığı ülkede, özellikle 2007 yılında 17 Iraklı sivilin öldürülmesi Amerikan özel güvenlik şirketlerine yönelik tepkileri artırmış, Irak ve ABD arasında imzalanan ikili anlaşmayla şirket çalışanlarının yargıdan muaf oldukları dönem son bulmuştu.

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