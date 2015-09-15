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Dünya

ABD, Irak'tan hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasını istedi

Irak'ın Rus uçakları için hava sahasını kapatma kararına olumlu bakmadığı belirtiliyor

15 Eylül 2015 09:25

ABD'nin Suriye'ye giden insani yardım uçaklarının engellenmesi için Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan sonra Irak'tan da talepte bulunduğu iddia edildi. Ancak Irak'ın Rus uçakları için hava sahasını kapatma kararına olumlu bakmadığı belirtiliyor.

Bulgaristan'ın Rus uçaklarına izin vermemesi nedeni ile Rusya, İran-Irak hava sahasını kullanarak Suriye'ye ulaşmaya başlamıştı. New York Times'ın haberine göre, ABD'li diplomatlar 5 Eylül'de Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den Suriye'ye giden Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasını istedi. Konuyu değerlendireceklerini ifade eden Iraklı yetkililer ABD'ye henüz cevap vermedi.

Zaman'da yer alan habere göre, Rus yetkililere göre Pazar günü Rus kargo uçağı Suriye'nin Lazkiye havalimanına iniş yaptı. Uçakta 80 ton bölgede sığınmacılar için kamp kurulabilecek malzeme olduğu iddia edildi.

Batı basını Rusya'nın Suriye'de havalimanlarını genişlettiği, yeni askeri üsler kurduğu ve bölgeye asker gönderdiği iddiasında bulunuyor. Moskova ise 5-7 yıl önce imzalanan anlaşmalar çerçevesinde askeri malzeme sevkiyatı yaptıklarını ve bu silahların kullanımı ile ilgili eğitim vermek için de askeri teknik personelin bölgeye gittiğini kabul ediyor. Moskova operasyonlara katıldığı yönündeki iddiaları ise yalanlıyor.

 

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