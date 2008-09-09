ABD Irak'tan 8 bin asker çekecek

ABD Başkanı George W. Bush, gelecek aylarda Irak'tan yaklaşık 8 bin asker çekileceğini, Afganistan'daki Amerikan varlığının ise yaklaşık 4 bin 500 askerle takviye edileceğini söyledi.



Bush, bugün Ulusal Savunma Üniversitesinde yapacağı ve metni Beyaz Saray tarafından önceden yayımlanan konuşmasında, Irak'taki durumun, “mütevazı miktardaki” bir asker azaltımına izin verdiğini söyledi.



Buna göre ABD, Irak'tan bin askerlik bir deniz piyadesi taburunu kasımda çekecek, o sıralarda 3 bin 500 askerlik destek birlikleri de geri dönecek.



Bush'un görevden ayrılacağı 20 Ocak dolaylarında da, 3 bin 500 askerlik bir tugay daha geri çekilecek. Buna karşılık, Bush'un "büyük bir sınavla karşı karşıyayız" dediği Afganistan'a ABD askeri takviyesi sürecek.



ABD'nin kasımda Irak'a göndermeyi planladığı bin askerlik bir deniz piyadesi taburu, bunun yerine Afganistan'a gidecek. Ayrıca ABD buna ilave olarak 3 bin 500 askerlik bir tugayı da Afganistan'da görevlendirecek.



Bu gelişmelerle birlikte ABD'nin Irak'taki askeri varlığı 140 binin altına düşerken, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısı 35 bini aşacak.

