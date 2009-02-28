ABD, Irak'tan 2010'da çekilecek

ABD Başkanı Obama, Irak'ta 2011 sonuna kadar bütün birliklerin çekilmesinin planlandığını kaydetti.



ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama, Irak'ta görev yapan muharip Amerikan askerlerinin görev süresinin Ağustos 2010'a kadar sona ereceğini açıkladı.



Kuzey Carolina'daki Lejeune Marine üssünde konuşan Obama, bununla birlikte 50 bin kadar askerin geçici olarak Irak'ta kalacağını da belirtti ve 2011 sonuna kadar bütün birliklerin çekilmesinin planlandığını kaydetti.



Obama, İran ve Suriye ile ilkelere dayanan bir diyalog arayışında olduklarını ifade etti.

