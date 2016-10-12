ABD: Irak'taki Türk askerleri, uluslararası koalisyonun parçası değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin " Irak'taki Türk askerleri, uluslararası koalisyonun bir parçası değildir" açıklamasını yaptı.

John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musul'un geri almasında Türkiye'nin askeri operasyonlarda yer alacağı ve Erdoğan'ın Irak Başbakanı El Abadi'ye karşı söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Kirby, Irak'ın tüm komşu ülkelerin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini ve Türk güçlerinin uluslararası koalisyonun parçası olarak Irak'ta bulunmadığını vurguladı.



Kirby, "Uzun süredir söylemekteyiz, burada geçen Cuma günü Brett McGurk'un de söylediklerini duydunuz. Irak'ın tüm komşuları Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Irak'ta konuşlu Türk güçleri uluslararası koalisyonun parçası olarak orada değiller ve Başika'daki durum Irak ve Türkiye hükümetlerinin çözmesi gereken bir sorun" diye konuştu.





"Ortak düşmanımız olan IŞİD'e odaklanmalıyız"





ABD'nin Türkiye ile Irak arasındaki diyaloğu desteklediğini vurgulayan ve sorunun hızlıca çözülmesini sağlayacağını belirten Kirby, "Bütün yönetimleri kendi ortak düşmanlarına, bizim ortak düşmanımıza, IŞİD'e odaklanmaya çağırıyoruz. Önümüzdeki, günlerde ve haftalarda tüm tarafların IŞİD'e karşı mücadele için atacakları adımları koordine etmeleri gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin Başika'da Türkiye'nin üst kurmasını istediğini kanıtlayacak şekilde elinde video kayıtlarının bulunduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine Kirby, "Bu değerlendirmeleri, videoyu görmedim. Başbakan Abadi, kamuoyu önünde davet edilmediklerini açıkça söyledi. Biz, onların koalisyonun bir parçası olarak orada olduklarını düşünmüyoruz ve Türkiye ile Irak'ın diyalog yoluyla bu konuda çalışmalarını istiyoruz" dedi.





"Musul operasyonundaki karar Irak'ın"





Kirby, Musul operasyonunun ne zaman başlayacağına ilişkin bir soru ile ilgili olarak da, bu kararı Irak yönetiminin vereceğini söyledi. Kirby, 'Musul'u geri alma kampanyası bir Irak kampanyasıdır.

Amerikan güçleri, geçmişte de olduğu gibi Irak Güvenlik Güçleri tarafından yapılacak bu kampanyaya destek verecektir. Kendileri hazır olduklarında karar vereceklerdir' dedi. Kirby, Irak Güvenlik Güçlerinin, Abadiye verecekleri raporlara göre kararın alınacağını belirtti.