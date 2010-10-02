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Dünya

ABD, IRAK'TA HÜKÜMET KURMA SÜRECİNDEN MEMNUN WASHINGTON (A.A)

02 Ekim 2010 02:37

-ABD, IRAK'TA HÜKÜMET KURMA SÜRECİNDEN MEMNUN WASHINGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD, Irak'ta hükümet kurma sürecinde sağlanan gelişmeleri ''cesaret verici'' olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ''Iraklı siyasi liderlere, bir hükümet oluşturabilmek için yeterince sağlam bir siyasi koalisyon kurmaları gerektiğini söylediklerini'' belirtti. Crowley, Irak'ın alması gereken önlem şeklinin bu olduğunu ve şu anda bu önlemlerin alınmaya başlanmasını cesaret verici bulduklarını kaydetti. Irak'ta mart ayında yapılan genel seçimin ardından hükümet kurma çalışmaları sürerken, ülkedeki Şii blokların başbakan adayının Nuri El Maliki olduğu bildirilmişti. Başbakan Maliki'nin lideri olduğu Dava Partisi'nden üst düzey bir yetkili, Şii grupların oluşturduğu Ulusal İttifak'ın aday olarak Maliki'yi seçtiğini açıklamıştı. Hukuk Devleti İttifakı ve Şii dini lider Muktada El Sadr'ın yanı sıra Ulusal İttifak'ın küçük gruplarının da adaylığı desteklediği belirtilmişti.

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