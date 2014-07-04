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Dünya

ABD, Irak'ın beklediği F-16'ların gönderilmesini erteledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak yönetimine göndermeyi planladığı 36 adet F-16 uçağının teslim edilmesinin 'güvenlik gerekçesiyle' ertelediğini açıkladı

04 Temmuz 2014 23:16

Musul’u işgal eden IŞİD karşısında umudunu ABD’den alacağı savaş uçaklarına bağlayan Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’ye Washington’dan kötü haber geldi.

ABD yönetimi “uçakların güvenliğinin sağlanmadığı” gerekçesiyle teslim edilmesi planlanan 36 adet F-16 uçağının Irak’a gönderilmesinin ertelendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcı Marie Harf, Washington’ın F-16’ların teslimi konusundaki sözleşmeye bağlı olduğunu belirterek, “Ancak Irak yönetimi uçakların güvenliğinin sağlanması, pilot eğitiminin tamamlanmaması ve istenen mali ve idari ayrıntıların yerine getirilmemiş olması nedeniyle teslimat ertelendi” dedi.

Bağdat yönetiminin 4.2 milyar dolarlık ödemeyi son kuruşuna kadar gerçekleştirmesine rağmen 36 F-16’nın teslim edilmemesine tepki gösteren ve IŞİD’e karşı acil ihtiyaç duyan Irak hükümeti geçen hafta Rusya’dan Sukhoi uçakları almıştı.

 

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