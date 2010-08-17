ABD Irak’ı kaderine terk ediyor

T24

‘Bizi bırakmayın’



Amerikan ordusunun 20 Mart 2003’te 250 bin askerle işgal ettiği Irak’ta dün sembolik bir gün yaşandı. ABD Başkanı Barack Obama’nın kararıyla ay sonuna kadar Irak’tan tamamen çekilecek olan Amerikan ordusunun son muharip askerleri de dün (planlanandan erken) ülkeyi terk etti.Yani Irak’ta savaşan asker kalmadı. Muharipleri destekleyen 10 bin asker ise, ay sonuna kadar ülkeden çıkacak. Eylül 2010 itibariyle Irak’ta yalnızca 50 bin Amerikan askeri kalacak. Bunların görevi 16 ay boyunca Irak askerlerini eğitmek ve ülkedeki diplomatik temsilcileri korumak olacak. Irak’taki son Amerikan askeri 2011 sonunda ülkeden ayrılacak. Amerikan ordusunun ülkeden çıkışı bazı Iraklılar tarafından eleştiriliyor. Eski Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, geçtiğimiz günlerde hapisten yaptığı açıklamada, “Irak’ı kurtlara atıyorlar” dedi.Irak Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari ise, 12 Ağustos’ta yaptığı bir konuşmada, “ABD ordusu, Irak güvenilk güçleri hazır olana kadar, yani 2020 yılına kadar kalmalı” diyerek Amerikan yönetimine, “gitmeyin” dedi. Ancak Amerikalılar ülkede bundan böyle varlıklarını yalnızca diplomatik ofisleri aracılığıyla devam ettireceklerini söylüyor.ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Chritopher Hill’in, yerine gelecek olan James Jeffrey’yi ya da yeni Irak hükümetinin kurulmasını dahi beklemeden geçen hafta ülkeyi terk etmiş olması Amerikalılar’ın diplomasi alanında bile ülkede olup bitenlerle çok ilgilenmedikleri yorumlarını beraberinde gitiriyor. Zaten Obama yönetiminin Irak yerine Afganistan’daki savaşa öncelik verdiği de sır değil.Irak’ta mart ayında yapılan seçimlerin ardından hükümet hâlâ kurulamadı.