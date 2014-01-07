ABD Irak'a askeri yardımı hızlandıracak

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, önümüzdeki haftalarda el Kaide ile mücadelede Irak'a destek sağlamak amacıyla, ek insansız hava araçlarının Irak'a sevkedileceğini, gelecek birkaç ay içinde de ülkeye daha fazla Hellfire füzesi gönderileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın el Kaide'yle ilişkili militanlarla mücadele etmesine destek olmak üzere, ülkeye askeri malzeme satışlarına hız vereceğini açıkladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, önümüzdeki haftalarda, ek insansız hava araçlarının Irak'a sevkedileceğini, gelecek birkaç ay içinde de ülkeye daha fazla Hellfire füzesi gönderileceğini bildirdi.

Amerikan yönetiminin Irak'a savunma desteğini artırma açıklaması, geçen hafta el Kaide ile ilişkili İslamcı militanlarca ele geçirilen Felluce kentinde çatışmaların sürmesiyle bağlantılı.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Felluce sakinlerine, İslamcı milisleri kentten atmaları çağrısında bulundu. Maliki, ''terörist'' diye adlandırdığı kişilerin Felluceliler tarafından kentten kovulması durumunda, kentin askeri harekattan kurtulacağını söyledi.

Felluce'yi ele geçiren militanlar ise, yakındaki Ramadi kentinde ordu birlikleriyle güç birliğine giden aşiret üyelerini hedef alacaklarını bildirdiler.

BBC'nin ele geçirdiği bir belgeye göre, bölgede kendi başına bir örgütlenmeye giden Felluce Devrimcileri Askeri ve Siyasi Konseyi, batıdaki Anbar vilayetinde yaşayan tüm Sünni aşiretlere çağrıda bulunarak, Şiilerin önderliğindeki hükümete karşı savaşta kendileriyle birlik olmalarını istedi.

İsyancı militanlar ayrıca kapsamlı bir ordu saldırısından korkarak Felluce'den kaçan binlerce aileye, evlerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.