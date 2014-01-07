T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Irak'a askeri yardımı hızlandıracak

Amerikan yönetiminin Irak'a savunma desteğini artırma açıklaması İslamcı militanlarca ele geçirilen Felluce kentinde çatışmaların sürmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi

07 Ocak 2014 18:46

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, önümüzdeki haftalarda el Kaide ile mücadelede Irak'a destek sağlamak amacıyla, ek insansız hava araçlarının Irak'a sevkedileceğini, gelecek birkaç ay içinde de ülkeye daha fazla Hellfire füzesi gönderileceğini bildirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın el Kaide'yle ilişkili militanlarla mücadele etmesine destek olmak üzere, ülkeye askeri malzeme satışlarına hız vereceğini açıkladı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, önümüzdeki haftalarda, ek insansız hava araçlarının Irak'a sevkedileceğini, gelecek birkaç ay içinde de ülkeye daha fazla Hellfire füzesi gönderileceğini bildirdi.

Amerikan yönetiminin Irak'a savunma desteğini artırma açıklaması, geçen hafta el Kaide ile ilişkili İslamcı militanlarca ele geçirilen Felluce kentinde çatışmaların sürmesiyle bağlantılı.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Felluce sakinlerine, İslamcı milisleri kentten atmaları çağrısında bulundu. Maliki, ''terörist'' diye adlandırdığı kişilerin Felluceliler tarafından kentten kovulması durumunda, kentin askeri harekattan kurtulacağını söyledi.

Felluce'yi ele geçiren militanlar ise, yakındaki Ramadi kentinde ordu birlikleriyle güç birliğine giden aşiret üyelerini hedef alacaklarını bildirdiler.

BBC'nin ele geçirdiği bir belgeye göre, bölgede kendi başına bir örgütlenmeye giden Felluce Devrimcileri Askeri ve Siyasi Konseyi, batıdaki Anbar vilayetinde yaşayan tüm Sünni aşiretlere çağrıda bulunarak, Şiilerin önderliğindeki hükümete karşı savaşta kendileriyle birlik olmalarını istedi.

İsyancı militanlar ayrıca kapsamlı bir ordu saldırısından korkarak Felluce'den kaçan binlerce aileye, evlerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

ETİKETLER

abdamerika birleşik devletleribeyaz saraysözcüjay carneyfelluceaileevırakel kaidenuri el maliki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24