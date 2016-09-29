ABD Irak’a 600 asker gönderecek

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, IŞİD kontrolündeki Musul kentinin kurtarılması için asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Carter, ABD Başkanı Barack Obama ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin 600 Amerikan askerinin daha konuşlandırılması konusunda uzlaştığını bildirdi. Amerikan birliklerinin Irak ordusunu eğiterek, danışma ve lojistik destek sağlayacağı belirtildi.

Irak destek istedi

Başbakan Haydar El İbadi'nin bürosundan yapılan açıklamada, Irak Hükümeti'nin Musul'u kurtarma operasyonu öncesinde ‘son defa olmak üzere' Washington'dan askeri eğitmen ve danışman talep ettiği dile getirildi. Irak'ta halihzırda 4 bin 600 ABD askeri görev yapıyor. Amerikan askerlerinin çoğunluğu Irak ordusu ile Kürt peşmergeleri eğitmek ve danışma hizmeti sunmak amacıyla bölgede bulunuyor. Bazıları IŞİD'e karşı yapılan kara operasyonlarında da yer aldı. Şimdiye kadar 3 Amerikan askeri IŞİD militanları tarafından öldürüldü.

Musul stratejik açıdan önemli

Musul IŞİD'in Irak'taki son büyük kalesi. Ayrıca Musul bölgedeki petrol üretimi açısından da stratejik öneme sahip. IŞİD Musul'u 2014 yazında kontrolü altına almıştı. Birleşmiş Milletler Musul'u kurtarma operasyonun bir milyon insanın göçüne yol açabileceğini belirtti.

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DW/dpa, Afp