T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Irak’a 600 asker gönderecek

Irak’ın Musul kentini ‘IŞİD’den kurtarma operasyonu’ için ABD bölgeye 600 asker daha göndermeyi planlıyor. Amerikan askerlerinin planan operasyonda Irak güvenlik güçlerine destek vermesi hedefleniyor.

29 Eylül 2016 01:12

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, IŞİD kontrolündeki Musul kentinin kurtarılması için asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Carter, ABD Başkanı Barack Obama ile Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin 600 Amerikan askerinin daha konuşlandırılması konusunda uzlaştığını bildirdi. Amerikan birliklerinin Irak ordusunu eğiterek, danışma ve lojistik destek sağlayacağı belirtildi.

Irak destek istedi

Başbakan Haydar El İbadi'nin bürosundan yapılan açıklamada, Irak Hükümeti'nin Musul'u kurtarma operasyonu öncesinde ‘son defa olmak üzere' Washington'dan askeri eğitmen ve danışman talep ettiği dile getirildi. Irak'ta halihzırda 4 bin 600 ABD askeri görev yapıyor. Amerikan askerlerinin çoğunluğu Irak ordusu ile Kürt peşmergeleri eğitmek ve danışma hizmeti sunmak amacıyla bölgede bulunuyor. Bazıları IŞİD'e karşı yapılan kara operasyonlarında da yer aldı. Şimdiye kadar 3 Amerikan askeri IŞİD militanları tarafından öldürüldü.

Musul stratejik açıdan önemli

Musul IŞİD'in Irak'taki son büyük kalesi. Ayrıca Musul bölgedeki petrol üretimi açısından da stratejik öneme sahip. IŞİD Musul'u 2014 yazında kontrolü altına almıştı. Birleşmiş Milletler Musul'u kurtarma operasyonun bir milyon insanın göçüne yol açabileceğini belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, Afp

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irak MusulABDIrakSavunma Bakanı Ashton Carter IŞİDMusulABD Başkanı Barack ObamaIrak Başbakanı HaydarAmerikanHaydarIrak Hükümeti MusulWashingtonKürtIŞİDIŞİD IrakMilletler MusulDeutsche Welle Türkçe DW/dpa Afp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24