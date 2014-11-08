ABD, Irak'a 1500 asker daha gönderecek

ABD Başkanı Obama, Kongre'den IŞİD'le mücadele için 5.6 milyar dolarlık ödenek isteyecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Irak'a gönderilecek ek askeri personelin, Irak güvenlik güçlerine eğitim, tavsiye ve destek amacıyla bölgeye konuşlandırılacağı açıklandı.

Askeri personel aynı zamanda Kürt gruplara da eğitim verecek. Eğitimlerin, Bağdat ve Erbil dışında kurulacak askeri tesislerde yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Beyaz Saray, bütçe ve yönetim ofisinden yapılan açıklamaya göre Kongre'den IŞİD'le mücadele için 5.6 milyar dolarlık ödenek istenecek.

Bu rakamın 1.6 milyar doları Irak askerinin eğitim ve donatımı için ayrılan fona aktarılacak.