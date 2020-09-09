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Dünya

ABD, Irak'taki asker sayısını azaltacağını resmen duyurdu

09 Eylül 2020 15:16

T24 Dış Haberler

ABD, Irak'taki asker sayısını 5 bin 200'den 3 bine düşüreceğini duyurarak uzun süredir yapılacağı konuşulan bir hamleyi resmileştirdi.

Irak'a 5 bin 200 ABD askeri IŞİD'le mücadele için gönderilmişti. IŞİD karşıtı koalisyondaki yetkililer Irak güçlerinin, radikal terör örgütünün kalıntılarıyla mücadele edebilecek durumda olduğunu söyledi.

ABD'nin Orta Doğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie, Irak ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Irak güçlerine imkanlar veren ve bizim buradaki ayak izimizi azaltmayı sağlayan partner kapasitesi programlarımızı genişletmete devam ediyoruz" dedi.

Beyaz Saray ve Irak Haziran ayında ülkedeki ABD askeri sayısını azaltacaklarını doğrulamıştı.

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